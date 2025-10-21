На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На «Госуслугах» появится комплексный сервис замены документов

На «Госуслугах» внедрят сервис комплексной замены документов при браке и разводе
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

На портале «Госуслуги» планируется запустить новую комплексную услугу, позволяющую гражданам подавать единое заявление на замену нескольких документов одновременно, в частности, в связи с изменением семейного положения. Об этом стало известно из ответа заместителя главы Минцифры РФ Сергея Цветкова на запрос депутатов фракции «Новые люди» в Государственной думе, пишет ТАСС.

В документе подчеркивается, что на данный момент на «Госуслугах» уже ведется разработка так называемой «жизненной ситуации» — специализированного сервиса, объединяющего различные государственные услуги и справки по определенной тематике. Этот сервис получил название «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)».

Замминистра уточнил, что в рамках реализации этой «жизненной ситуации» будет создан функционал для подачи комплексного заявления, охватывающего замену российского национального водительского удостоверения, регистрационных документов на транспортное средство, заграничного паспорта гражданина РФ, а также получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения.

