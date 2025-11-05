Задержанный за шпионаж в пользу НАТО москвич объяснил, зачем он это делал

ФСБ: москвич признался в сборе данных для спецслужб НАТО ради переезда за рубеж

Житель Москвы, задержанный по подозрению в государственной измене, признался, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради возможности переезда за границу. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя кадры допроса.

По словам задержанного, он познакомился через интернет с женщиной (как он ее назвал — «гражданкой»), которая предложила ему содействие в переезде и дальнейшее сотрудничество. После этого с ним связался куратор и сообщил, что для продолжения контакта необходимо передать определенную информацию.

ФСБ 5 ноября сообщала, что мужчина собирал сведения об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужб НАТО с целью склонить их к конфиденциальному взаимодействию. Задержанный арестован, а у него провели обыск в квартире.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Мужчина находится под стражей.

Ранее житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины.