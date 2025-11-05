На Украине столкнулись с острым дефицитом кадров

На Украине дефицит кадров достиг 30%, а в отдельных сферах вырос до 50%

Дефицит рабочей силы на Украине составляет около 30%, при этом в некоторых ключевых сферах он достигает 50%. Об этом сообщил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Он уточнил, что критическая нехватка кадров наблюдается в таких направлениях, как образование, здравоохранение, строительные и инженерные специальности. В системе образования и здравоохранения, а также среди строителей остается незакрытой примерно 40% вакансий. На водохозяйственных предприятиях дефицит персонала достигает половины от необходимого количества.

Воскобойник отметил, что из-за дефицита специалистов работодатели активнее привлекают иностранцев: в первом полугодии 2025 года было выдано около четырех тысяч разрешений на работу для граждан других стран. При этом он подчеркнул, что говорить о массовом притоке трудовых мигрантов пока преждевременно.

Также Воскобойник сообщал, что почти 90% молодых украинцев, выехавших за границу, вряд ли вернутся на родину. В июле агентство УНИАН приводило данные министерства социальной политики, согласно которым численность трудоспособного населения Украины сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом.

Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина в интервью испанской газете Pais отмечала, что демографическая ситуация на Украине остается крайне сложной, а страна лидирует по темпам снижения численности населения.

Ранее На Украине предприятия начали завозить мигрантов из Азии из-за нехватки работников.