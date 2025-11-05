На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине столкнулись с острым дефицитом кадров

На Украине дефицит кадров достиг 30%, а в отдельных сферах вырос до 50%
true
true
true
close
Depositphotos

Дефицит рабочей силы на Украине составляет около 30%, при этом в некоторых ключевых сферах он достигает 50%. Об этом сообщил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Он уточнил, что критическая нехватка кадров наблюдается в таких направлениях, как образование, здравоохранение, строительные и инженерные специальности. В системе образования и здравоохранения, а также среди строителей остается незакрытой примерно 40% вакансий. На водохозяйственных предприятиях дефицит персонала достигает половины от необходимого количества.

Воскобойник отметил, что из-за дефицита специалистов работодатели активнее привлекают иностранцев: в первом полугодии 2025 года было выдано около четырех тысяч разрешений на работу для граждан других стран. При этом он подчеркнул, что говорить о массовом притоке трудовых мигрантов пока преждевременно.

Также Воскобойник сообщал, что почти 90% молодых украинцев, выехавших за границу, вряд ли вернутся на родину. В июле агентство УНИАН приводило данные министерства социальной политики, согласно которым численность трудоспособного населения Украины сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом.

Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина в интервью испанской газете Pais отмечала, что демографическая ситуация на Украине остается крайне сложной, а страна лидирует по темпам снижения численности населения.

Ранее На Украине предприятия начали завозить мигрантов из Азии из-за нехватки работников.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами