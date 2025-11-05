Мужчина спас 100 человек, пожертвовав органы после смерти

В Южной Корее донор органов и тканей посмертно помог около 100 пациентам

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России

В Южной Корее 60-летний мужчина подарил новую жизнь 100 людям, став донором органов после смерти. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

9 августа Мун Чжу Хван потерял сознание во время разговора с другом и был доставлен в больницу, где была констатирована смерть мозга. Перед этим он и его сын зарегистрировались в качестве доноров. Его семья согласилась на это, уважая желание мужчины помочь другим людям. Издание отмечает, что мужчина всегда носил карту донора в кошельке.

Теперь его легкие и ткани помогут около 100 пациентам больницы Святой Марии в Ынпхёне восстановиться после функциональных нарушений.

По данным Национального института управления органами, тканями и кровью, человеческие ткани, в отличие от органов, которые необходимо пересаживать немедленно, могут храниться до пяти лет.

