Актер Айзенберг рассказал о планах стать донором-альтруистом

Актер Джесси Айзенберг рассказал, что станет донором почки для незнакомца
Columbia Pictures

Американский актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», заявил в интервью телеканалу Today, что он станет донором почки для незнакомого человека из альтруистических побуждений.

«Я действительно стану донором почки через шесть недель. <...> Меня укусил вирус донорства», — сказал Айзенберг.

Альтруистическое донорство предполагает, что человек добровольно жертвует почку незнакомому пациенту, страдающему от прогрессирующего заболевания почек. Таких доноров называют нецелевыми, поскольку их пожертвование не предназначено для конкретного родственника, друга или знакомого, нуждающегося в трансплантации.

По словам Айзенберга, это «практически безопасно и очень нужно».

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения США (HRSA), которые приводит Today, в стране наблюдается дефицит доноров органов. По состоянию на сентябрь 2024 года около 90 тысяч человек ожидали пересадки почки.

В июле газета The New York Times писала, что в США увеличилось количество случаев изъятия органов у живых пациентов, согласившихся стать донорами. Авторы публикации отмечали, что пациенты сталкиваются с преждевременными или неудачными попытками изъятия органов.

Ранее женщина вышла замуж за больного раком ради его почки.

