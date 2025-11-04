На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минздрава Турции объявил, что пожертвует все свои органы

Глава минздрава Турции Мемишоглу пожертвует все свои органы
true
true
true
close
Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Türkiye Ministry of Health

Глава минздрава Турции Кемаль Мемишоглу объявил, что станет донором всех своих органов, передает Haberler.

Министр принял участие в совещании, организованном в рамках Недели донорства органов в административном здании городской больницы Билькент в Анкаре. В ходе своего выступления на мероприятии Мемишоглу сообщил, что пожертвовал все свои органы.

Он подчеркнул, что донорство — это не только добрый поступок, но и возможность подарить жизнь другому человеку.

По данным РИА Новости, заявление министра вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей посчитали поступок чиновника примером гражданской ответственности, другие выразили мнение, что такое решение не соответствует нормам ислама.

31 октября стало известно, что американский актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», станет донором почки для незнакомого человека из альтруистических побуждений.

Альтруистическое донорство предполагает, что человек добровольно жертвует почку незнакомому пациенту, страдающему от прогрессирующего заболевания почек. Таких доноров называют нецелевыми, поскольку их пожертвование не предназначено для конкретного родственника, друга или знакомого, нуждающегося в трансплантации.

Ранее в России выросло число доноров крови.

