Врач объяснила, как с помощью питания быстро вернуться в рабочий режим

Быстро влиться в рабочий режим после длительных выходных помогает правильно организованный режим дня, включая сбалансированный рацион питания, считает гастроэнтеролог, врач- эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. С помощью определенных продуктов можно зарядить организм энергией и помочь ему справиться с нагрузками, объяснила она в беседе с RT.

В большинстве случаев энергетическим фундаментом для людей выступает завтрак, поэтому важно тщательно подойти к выбору продуктов для первого приема пищи. По мнению Кашух, лучше всего, если он будет объединять белки, углеводы и немного полезных жиров. Это могут быть, например, каша, яйца, вареное мясо, творог, сыр и натуральный йогурт. Важно, чтобы в завтраке присутствовала клетчатка, которая содержится в ягодах, фруктах, овощах. Однако если человек не любит утром завтракать, то не нужно себя заставлять и есть через силу – намного важнее рассматривать рацион за весь день в целом, подчеркнула врач.

«Желательно, чтобы сложные углеводы (цельнозерновые каши, корнеплоды и бобовые) и белковые продукты занимали примерно по четверти всего съеденного, а оставшаяся часть — около половины тарелки — приходилась на источники клетчатки, --― посоветовала специалист. --― Сложные углеводы и белки обеспечивают медленное высвобождение глюкозы, поддерживая стабильный уровень энергии без резких скачков».

Если человек пропускает завтрак, то важно, чтобы углеводы, белки и жиры были включены в остальные приемы пищи. Перекусывать в течение дня желательно орехами, йогуртом, морковью и прочими полезными продуктами.

Крайне вредно голодать в течение всего дня, а затем вечером наедаться – в результате того, что человек копил весь день чувство голода, вечером это может привести к перееданию, предупредила гастроэнтеролог. Она также посоветовала сделать акцент на овощах и фруктах, ограничив потребление сахаров, которые не только бьют по иммунной системе, но и приводят к быстрой усталости.

Еще один важный элемент «энергетического» меню – это потребление достаточного количества воды, в том числе в виде травяного чая или ягодного морса ― такие напитки помогают предотвратить заражение ОРВИ, заключила Кашух.

До этого специалист по массажу Елена Середа рассказала, что осенью важно особое внимание уделить сезонному питанию с включением продуктов, богатых витамином D, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему и эмоциональное состояние. Также она посоветовала включить в распорядок дня физическую активность, отметив, что вечерняя гимнастика или йога способствуют стабилизации настроения и улучшают качество сна, что особенно важно в период сезонной адаптации организма.

