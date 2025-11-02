На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, когда в город придет метеозима

Синоптик Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября. В это время температура воздуха в столице опустится ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, осень в Москве продлится еще около 12 дней, а затем в ноябре стартует так называемая метеозима.

«Произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — сказал Тишковец.

По словам синоптика, в это время выпадет мокрый снег, начнутся заморозки, а на дорогах появится гололедица. В связи с чем эксперт призвал автомобилистов поменять шины на зимние в течение двух ближайших недель. Во второй половине ноября начнется самый холодный в году климатический сезон, добавил Тишковец.

До этого бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев назвал напитки, которые помогут легче перенести ненастную погоду. По его словам, главная их задача согреть и создать уютную атмосферу. В этом помогут сбитни, которые делаются из заваренного меда с водой, специями и травами. Кроме того, холодной и серой осенью можно приготовить морсы с ягодами. Их необязательно варить — достаточно залить ягоды кипятком, дать настояться и взбить блендером.

Ранее врач объяснила, почему осенью стоит отказаться от спиртного.

