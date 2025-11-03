Синоптики предупредили россиян о капризной зиме с температурными качелями

Ura.ru: предстоящая зима в РФ будет холоднее прошлой, но с частыми аномалиями

Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней, но без экстремальных морозов в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют температурные качели с частыми перепадами и аномальными явлениями, сообщает Ura.ru.

Декабрь начнется с аномально теплой погоды в Центральной России и Поволжье, где положительные температуры будут чередоваться с отрицательными. Это приведет к обильным осадкам в виде мокрого снега, создающего риски для инфраструктуры. Коммунальные службы уже усиливают дежурные бригады.

Наиболее суровые условия ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, где столбики термометров могут опуститься ниже -40°C. В Москве и Петербурге зима будет мягче с температурой на 2–3 градуса выше нормы.

В Москве метеорологическая зима наступит только в третьей декаде ноября. Самые сложные погодные условия в столице придутся на февраль с ледяными дождями и двойной нормой осадков. В Петербурге в декабре сохранится температура около нуля с дождями и мокрым снегом.

В начале октября синоптики представили противоречивые прогнозы на зимы 2025 и 2026 годов в России — одни эксперты предсказывают аномальные холода, другие уверены в продолжении тенденции к потеплению.

