В Москве расцвела редкая «орхидея-паук»

В Москве в оранжерее Аптекарского огорода расцвела самая черная в мире орхидея

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела крошечная орхидея Максиллярия шункеана, которую в саду называют «орхидеей-пауком» за ее необычный вид (на фото). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что растение произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте до 700 метров. Диаметр цветка составляет всего около одного сантиметра. Однако, по словам ботаников, «черный» цвет орхидеи условен: растение не вырабатывает соответствующий пигмент, а эффект достигается сочетанием красных и пурпурных антоцианов.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные готично окрашенные орхидеи чрезвычайно популярны среди коллекционеров и гибридизаторов по всему миру. В числе других «черных» орхидей они назвали Фредкларкеару «Черная жемчужина», Каттлею Акланда, Дракулу Роэзла и Пафиопедилум Колорбокс.

Кроме того, в Пальмовой оранжерее сада на витрине в это время цветет еще одна экзотика — орхидея-вампир Дракула химера.

