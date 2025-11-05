На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве расцвела редкая «орхидея-паук»

В Москве в оранжерее Аптекарского огорода расцвела самая черная в мире орхидея
true
true
true
close
Аптекарский огород МГУ

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела крошечная орхидея Максиллярия шункеана, которую в саду называют «орхидеей-пауком» за ее необычный вид (на фото). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что растение произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте до 700 метров. Диаметр цветка составляет всего около одного сантиметра. Однако, по словам ботаников, «черный» цвет орхидеи условен: растение не вырабатывает соответствующий пигмент, а эффект достигается сочетанием красных и пурпурных антоцианов.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные готично окрашенные орхидеи чрезвычайно популярны среди коллекционеров и гибридизаторов по всему миру. В числе других «черных» орхидей они назвали Фредкларкеару «Черная жемчужина», Каттлею Акланда, Дракулу Роэзла и Пафиопедилум Колорбокс.

Кроме того, в Пальмовой оранжерее сада на витрине в это время цветет еще одна экзотика — орхидея-вампир Дракула химера.

Ранее сообщалось о создании нового удобрения, увеличивающего скорость роста растений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами