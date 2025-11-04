На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве в «Аптекарском огороде» расцвел «вампир»

В Аптекарском огороде в Москве расцвела орхидея-вампир
true
true
true
close
Telegram-канал Аптекарский огород МГУ

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» расцвела орхидея-вампир. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Речь идет о растении Дракула химера (Dracula chimaera). Желающих увидеть растение предупредили, что период цветения длится всего несколько дней.

«Dracula с латыни — «дракон», химера — мифическое чудовище с головой льва, телом козы и змеиной пастью. Цветок выглядит не менее загадочно: лепестки, покрытые мягкими волосками, раскрываются в тени, словно существо из готической легенды», — говорится в посте.

В «Аптекарском огороде рассказали, что орхидея растет в лесах Колумбии и Эквадора, на высоте 1,4-2,4 тыс. метров. Размер цветка в природе достигает 22,5 см. Оттенки — от красно-коричневого до бледно-желтого, с нежно-розовой губой, добавили в ботаническом саду.

В прошлый раз орхидея расцветала в начале этого года. Она также известна как орхидея-обезьянка. Дракула насчитывает в своем роду 118 видов. Некоторые из них отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и пошло такое экзотическое название. Кроме того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками. В конце XIX века это растение было популярным оранжерейным растением в Европе.

Ранее сообщалось о создании нового удобрения, увеличивающего скорость роста растений.

