Российским пенсионерам напомнили о праве на бесплатную юридическую помощь

В России некоторым категориям граждан полагается бесплатная юридическая помощь, в том числе это правило распространяется на некоторых пенсионеров. Об этом в беседе с RT сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Для получения юрпомощи пенсионер должен соответствовать определённым критериям. В частности, она полагается малоимущим (для этого нужно предоставить справку), инвалидам первой и второй групп, членам семьи военнослужащего, участвующего в СВО, пострадавшим от ЧС, перечислила юрист. При необходимости пенсионеры, которые попадают под одну из этих категорий, могут обратиться в адвокатское бюро, юридическое государственное бюро, МФЦ или службы соцподдержки, чтобы узнать, кто оказывает такую поддержку.

Помощь юристов включает в себя консультацию, поддержку в написании жалоб и ходатайств. Кроме того, можно попросить и помощь юриста в представлении пенсионера в суде, отметила Ярмуш.

«Обычно это дела, которые связаны с защитой права собственности по признанию сделок недействительными, если это единственное жильё пенсионера, дела, связанные с социальным наймом и обеспечением, с пенсионными отношениями, с восстановлением трудовых прав и защитой прав потребителя», — пояснила юрист.

Работа юриста в случае оказания бесплатной помощи льготным категориям населения оплачивается из регионального или муниципального бюджетов, заключила адвокат.

Ранее стало известно о введении бесплатной психологической и юридической поддержки для беременных.