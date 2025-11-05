На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые помогут эффективно похудеть

Нутрициолог Гордеева: дефицит в 1,4 тыс. калорий поможет похудеть
true
true
true
close
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Умеренный дефицит калорий и баланс белков, жиров и углеводов помогут похудеть, в среднем женщинам нужно снижать показатель до 1,4 тыс. калорий в день. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

«Диета на 1400 калорий — это не ограничение, а восстановление контроля. Чаще всего женщины начинают терять вес не из-за магического числа калорий, а потому, что впервые за долгое время осознанно подходят к питанию. Я сама придерживалась этого режима после зимы, чтобы снизить отечность и улучшить сон — и за две недели почувствовала прилив энергии», — уточнила эксперт.

Она посоветовала разделить рацион на четыре-пять приемов пищи. На завтрак лучше потреблять сложные углеводы, на обед — овощи, клетчатку и легкие жиры, на ужин — белковое блюдо с гарниром из овощей. Для перекуса можно выбрать йогурт без сахара, орехи, фрукты или вареное яйцо.

Фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко до этого говорил, что для эффективного похудения важны регулярные тренировки, сбалансированное питание и правильный режим дня. По его словам, обычные тренировки (не менее трех раз в неделю) важно совмещать с активностью в повседневной жизни.

Ранее врач объяснила причины феномена тренировок без похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами