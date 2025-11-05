Названы правила, которые помогут эффективно похудеть

Умеренный дефицит калорий и баланс белков, жиров и углеводов помогут похудеть, в среднем женщинам нужно снижать показатель до 1,4 тыс. калорий в день. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

«Диета на 1400 калорий — это не ограничение, а восстановление контроля. Чаще всего женщины начинают терять вес не из-за магического числа калорий, а потому, что впервые за долгое время осознанно подходят к питанию. Я сама придерживалась этого режима после зимы, чтобы снизить отечность и улучшить сон — и за две недели почувствовала прилив энергии», — уточнила эксперт.

Она посоветовала разделить рацион на четыре-пять приемов пищи. На завтрак лучше потреблять сложные углеводы, на обед — овощи, клетчатку и легкие жиры, на ужин — белковое блюдо с гарниром из овощей. Для перекуса можно выбрать йогурт без сахара, орехи, фрукты или вареное яйцо.

Фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко до этого говорил, что для эффективного похудения важны регулярные тренировки, сбалансированное питание и правильный режим дня. По его словам, обычные тренировки (не менее трех раз в неделю) важно совмещать с активностью в повседневной жизни.

