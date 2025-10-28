Врач объяснила причины феномена тренировок без похудения

Многие желающие сбросить лишний вес сталкиваются с феноменом «тренируюсь, но не худею». Это связано с тем, что активные занятия спортом еще не являются гарантией похудения, так как застопорить этот процесс могут другие факторы – например, резко возросший аппетит или постоянный стресс, рассказала в беседе с kp.ru врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова.

Врач напомнила об основном законе похудения, который заключается в том, что человек должен тратить больше калорий, чем он потребляет. Однако при активных тренировках организм повышает аппетит, мозг просит срочно восполнить сожженные калории, из-за чего человек может начать есть больше, чем обычно.

«Многие уверены, что чем больше двигаешься — тем быстрее уходят килограммы. Но в основном килограммы теряются за счет контроля питания, а не физнагрузок. Зато спорт играет ключевую роль в удержании результата», — подчеркнула врач.

По ее словам, нельзя делать акцент только на кардиотренировках, так как без силовых нагрузок организм будет сжигать мышечную массу и замедлять базовый расход калорий. Кроме того, важно обратить внимание, что на фоне занятий спортом могла снизиться повседневная активность ― так организм пытается «экономить» энергию, препятствуя сбросу лишнего веса.

Еще одна причина феномена тренировок без похудения заключается в замедлении обмена веществ вследствие метаболической адаптации. Это происходит из-за того, что тело старается тратить меньше калорий на фоне повышенного расхода, пояснила Павлова. Для решения проблемы важно правильно питаться, без экстремальных диет, чтобы тело не сжигало мышцы, подчеркнула эндокринолог. Голодание, по ее словам, приводит к потере 25% мышечной массы, а также к быстрому возвращению лишнего веса.

Кроме того, врач посоветовала сочетать разные форматы тренировок – кардио и силовые, достаточно спать и постараться меньше стрессовать.

«Недосып и высокий уровень гормона стресса кортизола сводят на нет все усилия в зале», — пояснила специалист, добавив, что избавиться от этого состояния помогают прогулки на природе, общение с близкими, а также массаж.

До этого фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко рассказал, что для эффективного похудения важны регулярные тренировки, сбалансированное питание и правильный режим дня. Помимо тренировок важно ежедневно проходить не менее 7–10 тысяч шагов, соблюдать режим сна и питьевой баланс. Вода должна употребляться в разумных количествах ― около полутора литров в день небольшими глотками. Эксперт отметил, что для жиросжигания особенно важно прорабатывать ноги, спину, грудь, а также выполнять изолированные упражнения для рук. Оптимально тренироваться около 45 минут и тратить 15-20 минут на кардио в конце.

