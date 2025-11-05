Во Владивостоке трехлетнего мальчика не спасли после падения строительного блока

В Приморье ребенок не выжил после того, как на него упал строительный блок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории двора частного дома во Владивостоке. По версии следствия, отдельно стоящий бетонный строительный блок опрокинулся на трехлетнего сына владельца.

В результате мальчик получил серьезные травмы. Он попал в больницу, но спасти его врачам не удалось.

По факту произошедшего сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело.

«Следователи СКР устанавливали обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы», – говорится в публикации.

В ведомстве напомнили о том, что родителям стоит внимательно следить за детьми во время их пребывания на улице.

