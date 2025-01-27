Россияне рассказали, как возвращаются в рабочий режим после длительных выходных

Каждый десятый опрошенный (10%) россиянин признался, что очень часто испытывает лень или бездействие на работе. Еще 13% сталкиваются с подобными эпизодами часто. Больше трети респондентов (38%) отметили, что лень и бездействие посещают их время от времени. 19% опрошенных редко позволяют себе расслабиться на рабочем месте. И лишь пятая часть респондентов (20%) утверждает, что им полностью чужды подобные проявления на работе.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина опрошенных (50%) призналась, что чаще всего ленится на работе из-за сильной усталости. 44% респондентов связали свою низкую продуктивность с плохим самочувствием. 40% опрошенных указали на отсутствие мотивации и четких целей как причину бездействия. Для трети опрошенных (34%) сниженное настроение и зимний дефицит энергии становятся поводом для лени. Практически столько же (33%) не хотят работать из-за рутины и скучных задач. 16% признались, что лень настигает их после длительного перерыва, например, после праздников или отпуска.

Почти половина опрошенных (44%) возвращается в рабочий ритм после длительного перерыва за один день. Пятая часть респондентов (22%) нуждается в неделе, чтобы снова эффективно работать. Небольшому числу опрошенных (3%) требуется больше недели для адаптации. Всего 1% восстанавливает работоспособность только через месяц или даже дольше.

Оставшиеся 30% отмечают, что сразу включаются в рабочий процесс без каких-либо проблем.

Более половины опрошенных (54%) для быстрой адаптации к работе стараются нормализовать режим сна и отдыха. Половина респондентов (50%) предпочитает постепенное погружение в рабочие задачи. 23% респондентов борются со стрессом с помощью приятных мелочей, таких как встречи с друзьями или покупки. Чуть меньше, 22%, стараются избегать стрессовых ситуаций в первое время после выхода на работу.

Еще 12% опрошенных используют витамины и БАДы для повышения энергии и бодрости. 8% активизируют физическую деятельность — спорт или прогулки. 5% меняют рацион питания, а 4% прибегают к релаксирующим практикам, таким как массаж, спа или йога.

По мнению психолога Скандинавского Центра Здоровья Елены Шидловской, основная причина трудностей в адаптации к рабочему режиму — расслабление организма за период отдыха.

«Когда человек проводит несколько дней или недель в менее напряженной обстановке, его организм привыкает к новому ритму: более продолжительному сну, меньшей активности, отсутствию жестких графиков. Возвращение к рабочим обязанностям требует времени, чтобы вновь перестроить внутренние механизмы. Минимизировать стресс поможет постепенное возвращение к привычному графику сна за несколько дней до окончания отпуска, а также правильное планирование задач и расстановка приоритетов в первые дни работы. При этом сама лень не всегда является чем-то негативным. В некоторых ситуациях она становится способом заботы о себе. Например, если человек сталкивается с задачами, которые он подсознательно считает ненужными или лишенными смысла, организм таким образом сигнализирует о необходимости пересмотра приоритетов. Постоянная лень может быть связана с индивидуальными особенностями характера и состояния психики. Если состояние апатии сохраняется и сопровождается тревожностью или бессонницей, это может быть признаком депрессии или эмоционального выгорания. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи», — комментирует эксперт.

По словам провизора и заведующей СБЕР ЕАПТЕКИ Натальи Болотовой, при отсутствии противопоказаний или серьезных симптомов быстро взбодриться и привести себя в тонус помогут растительные лекарственные средства — адаптогены. Это такие природные «энергетики», как настойка женьшеня, зверобой, китайский лимонник, радиола розовая и другие. Каждый имеет свои преимущества и индивидуальный спектр действия. Так, женьшень помогает при низком давлении, придает ощущение бодрости, а радиола розовая улучшает деятельность центральной нервной системы и повышает работоспособность.

По данным продаж, в первые недели января данную группу товаров покупали на 7% чаще, чем за аналогичный период декабря 2024 года. В топ-городов по приросту спроса вошли Омск (+150%), Казань (+112%), Иркутск (+77%), Воронеж (+37%), Новосибирск (+17%), Самара (+14%), Санкт-Петербург (+12%).

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