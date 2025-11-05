На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, которые помогут эффективно помыть окна

Pravda.Ru: жидкое мыло поможет эффективно помыть окна
true
true
true
close
Shutterstock

Для эффективной чистки окон нужны две тряпки — мокрая и сухая, зубная щетка, пульверизатор с теплой водой и несколькими каплями жидкого мыла. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для ухода за алюминиевыми рамами подойдут мягкие неабразивные средства, для деревянных — специальные полирующие масла. Перед мытьем эксперты советуют пропылесосить пыль и песок, распылить раствор мыла и уксуса (на 0,5 л воды добавить столовую ложку белого уксуса), чтобы растворить жир. После этого нужно протереть загрязнения щеткой или ватной палочкой, промыть окна чистой водой и высушить, а также нанести защитное средство. Для пластиковых рам подойдет полироль, для деревянных — пчелиный воск или льняное масло.

«Чистота в доме напрямую связана с внутренним состоянием. Когда человек уделяет внимание деталям — будь то зеркала или подоконники — мозг воспринимает это как сигнал безопасности и контроля», — отметила психолог-консультант Марина Кузнецова.

До этого эксперты говорили, что вода и бальзам для волос помогут продлить чистоту окон после мытья. По их словам, такой состав придаст стеклу гладкость, которая будет отталкивать пыль и капли влаги. Кроме того, это позволит ускорить процесс и избежать разводов. В качестве альтернативы вместо бальзама можно использовать кондиционер для белья, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре разработали технологию мытья окон с помощью беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами