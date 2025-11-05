Россиянам дали советы, которые помогут эффективно помыть окна

Для эффективной чистки окон нужны две тряпки — мокрая и сухая, зубная щетка, пульверизатор с теплой водой и несколькими каплями жидкого мыла. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для ухода за алюминиевыми рамами подойдут мягкие неабразивные средства, для деревянных — специальные полирующие масла. Перед мытьем эксперты советуют пропылесосить пыль и песок, распылить раствор мыла и уксуса (на 0,5 л воды добавить столовую ложку белого уксуса), чтобы растворить жир. После этого нужно протереть загрязнения щеткой или ватной палочкой, промыть окна чистой водой и высушить, а также нанести защитное средство. Для пластиковых рам подойдет полироль, для деревянных — пчелиный воск или льняное масло.

«Чистота в доме напрямую связана с внутренним состоянием. Когда человек уделяет внимание деталям — будь то зеркала или подоконники — мозг воспринимает это как сигнал безопасности и контроля», — отметила психолог-консультант Марина Кузнецова.

До этого эксперты говорили, что вода и бальзам для волос помогут продлить чистоту окон после мытья. По их словам, такой состав придаст стеклу гладкость, которая будет отталкивать пыль и капли влаги. Кроме того, это позволит ускорить процесс и избежать разводов. В качестве альтернативы вместо бальзама можно использовать кондиционер для белья, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре разработали технологию мытья окон с помощью беспилотников.