На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы утренние привычки, которые помогут «запустить» организм

Нутрициолог Гордеева: завтрак поможет зарядиться энергией утром
true
true
true
close
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Стакан воды утром поможет «запустить» организм, активировать метаболизм и снизить нагрузку на сердце. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

Она также советует не забывать про завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день. Лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым белком и сложными углеводами, например, овсянке, греческому йогурту, орехам, яйцам.

«Я всегда начинаю утро с белковой пищи — это не только поддерживает энергию, но и снижает тягу к сладкому днем. Даже если завтракать некогда, я беру с собой творог или орехи», — добавила Гордеева.

По утрам эксперт также порекомендовала делать короткую разминку и уходовые процедуры для лица.

Тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Никита Перминов до этого рассказал «Газете.Ru», с чего стоит начать свой день, чтобы чувствовать бодрость до самого вечера. По его словам, утренняя зарядка — это мягкий, но мощный способ пробудить организм и запустить все системы тела. Всего 10-15 минут движений утром активизируют кровообращение, дыхание, работу суставов и мышц, а также помогают зарядиться энергией на весь день, подчеркнул он.

Ранее россиянам назвали скрытые причины утренней головной боли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами