Названы утренние привычки, которые помогут «запустить» организм

Стакан воды утром поможет «запустить» организм, активировать метаболизм и снизить нагрузку на сердце. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

Она также советует не забывать про завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день. Лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым белком и сложными углеводами, например, овсянке, греческому йогурту, орехам, яйцам.

«Я всегда начинаю утро с белковой пищи — это не только поддерживает энергию, но и снижает тягу к сладкому днем. Даже если завтракать некогда, я беру с собой творог или орехи», — добавила Гордеева.

По утрам эксперт также порекомендовала делать короткую разминку и уходовые процедуры для лица.

Тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Никита Перминов до этого рассказал «Газете.Ru», с чего стоит начать свой день, чтобы чувствовать бодрость до самого вечера. По его словам, утренняя зарядка — это мягкий, но мощный способ пробудить организм и запустить все системы тела. Всего 10-15 минут движений утром активизируют кровообращение, дыхание, работу суставов и мышц, а также помогают зарядиться энергией на весь день, подчеркнул он.

