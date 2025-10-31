Россиянам назвали скрытые причины утренней головной боли

Частая головная боль по утрам может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем. В числе распространенных причин – апноэ, депрессия или бруксизм, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

На первое место по распространенности причин специалисты поставили расстройство сна, отметив, что это напрямую влияет на состояние нервной системы. Если сон постоянно прерывается, остается поверхностным, то мозг не успевает за ночь отдохнуть и «перезагрузиться», что приводит к боли по утрам. На качество сна, в частности, сильно влияют употребление кофеина и алкоголя, использование гаджетов по вечерам, нарушение режима.

Вторая частая причина утренней головной боли – это апноэ, то есть ночные остановки дыхания. В таком состоянии у человека блокируются дыхательные пути на несколько секунд, из-за чего в это время кислород не поступает в мозг. Из-за этого наблюдаются храп, ночная потливость, резкие просыпания по ночам, днем у человека нарушаются память и концентрация. Такое состояние очень опасно и его важно лечить – нужно обратиться к терапевту или неврологу, подчеркивают эксперты.

Еще одна возможная причина головной боли с утра – это бруксизм, при котором человек во сне скрежещет зубами. Это происходит из-за нарушений работы нервной системы, сильного стресса, а в итоге приводит к микроспазму челюсти, стиранию зубов, деформации десен, нарушению сна и, как следствие, головной боли. Для лечения этого недуга важно обратиться за помощью к стоматологу и неврологу, подчеркивают специалисты.

Среди других вероятных причин плохого сна и головной боли с утра они назвали депрессию, прием психотропных лекарств, употребление алкоголя и обезвоживание.

До этого врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова рассказала «Газете.Ru», что головная боль возникает из-за воздействия на нервные окончания сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи. Две самые частые причины — это головная боль напряжения и мигрень. Первая – монотонная, давящая, как будто на голову надет тугой шлем или обруч. Обычно болит с двух сторон, интенсивность от слабой до умеренной, редко мешает повседневным делам, но выматывает. Частая причина: стресс, долгое нахождение в одной позе (за рулем, за компьютером), тревога, недосыпание.

А мигрень — боль односторонняя и пульсирующая, усиливается при физической активности. Может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной восприимчивостью к свету, звукам, запахам. Интенсивность боли мешает выполнять повседневные дела, снижает качество жизни. Длится приступ от нескольких часов до трех суток. Неотложная помощь, по словам невролога, необходима, когда головная боль возникла внезапно и проявлена высокой интенсивностью.

