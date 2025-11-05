На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московские аэропорты на фоне тумана работают штатно

Аэропорты Жуковский и Домодедово работают штатно на фоне тумана
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты »Домодедово» и »Жуковский» на фоне тумана в Москве работают штатно. Об этом сообщило РИА Новости.

«Погодные условия нормальные, аэропорт «Жуковский» работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе авиагавани.

В «Домодедово» введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию.

Утром 5 ноября густой туман накрыл Москву. Местами он ухудшает видимость до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, он рассказал, что синоптическая ситуация в атмосфере над столичным регионом будет формироваться под влиянием северной периферии антициклона. Ожидается облачная, с прояснениями, погода, без осадков. Температура воздуха превысит норму на 4-5°.

Накануне вечером московских водителей призвали к осторожности из-за тумана.

Ранее пассажиры застряли в московском аэропорту из-за задержки рейса в Шри-Ланку на 17 часов.

