По факту гибели семи человек на пожаре в дачном доме в Сургуте возбуждено дело

В Сургуте возбудили дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме

По факту гибели семи человек в результате пожара в дачном доме в Сургуте возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Следком Югры.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 5 ноября в следственный отдел по городу Сургуту поступило сообщение, что в ходе тушения пожара на территории СОТ «Прибрежный 1» в горящем двухэтажном дачном доме спасателями обнаружены тела семи человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В данный момент устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших. По предварительным данным, среди погибших есть дети.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

