На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

По факту гибели семи человек на пожаре в дачном доме в Сургуте возбуждено дело

В Сургуте возбудили дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме
true
true
true

По факту гибели семи человек в результате пожара в дачном доме в Сургуте возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Следком Югры.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 5 ноября в следственный отдел по городу Сургуту поступило сообщение, что в ходе тушения пожара на территории СОТ «Прибрежный 1» в горящем двухэтажном дачном доме спасателями обнаружены тела семи человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В данный момент устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших. По предварительным данным, среди погибших есть дети.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В конце октября сообщалось, что в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы в салоне сгоревшего УАЗа обнаружили тела двух человек.

Ранее в доме престарелых в Боснии произошел крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами