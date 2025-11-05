На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде нашли тело исчезнувшего россиянина

Найдено тело россиянина, пропавшего на тайском пляже Найтон
Md Rafayat Haque Khan/Global Look Press

Тело пропавшего 2 ноября утром во время купания у пляжа Найтон россиянина Дмитрия Закутского обнаружено у берегов Пхукета. Об этом сообщает портал Phuket News.

По данным издания, спасательная операция длилась более суток. Информацию подтвердили участники поисков — спасатели и полицейские.

Свидетели ранее сообщали в российских Telegram-каналах, что мужчину унесло отбойным течением, после чего он перестал показываться на поверхности. Россиянину был 31 год.

Поисковые работы велись силами местных спасателей и полиции. Официальная процедура опознания и выяснение всех обстоятельств происшествия продолжаются.

Phuket News приводит версию очевидцев и данные участников операции, о результатах судебно-медицинской экспертизы или каких-либо решениях следственных органов пока не сообщается.

Многие туристические сайты предупреждают, что главная опасность на пляжах Пхукета в сезон дождей — отбойные течения (Rip Current), которые могут формироваться в разных местах. Спасатели не всегда успевают ставить красные флаги в зонах, ставших опасными, поэтому всем рекомендуется заходить в воду только в местах, где установлены двухцветные желто-красные флаги, а рядом дежурят спасатели (лайфгарды) в желто-красной форме. Красный флаг говорит о том, что заходить в воду нельзя.

Ранее турист из Новосибирска отсудил у туроператора компенсацию за испорченный непогодой отпуск в Таиланде.

