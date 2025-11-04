В Таиланде россиянин отправился купаться с друзьями и исчез под водой на их глазах

В Пхукете ищут туриста из РФ, пропавшего во время купания

Россиянин пропал в Таиланде во время купания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую службу, услугами которой воспользовался путешественник.

31-летний мужчина по имени Дмитрий отправился на пляж Найтон на побережье Пхукета. В какой-то момент он исчез под водой на глазах у друзей, которые также решили искупаться.

Вскоре на место прибыли спасательные службы, специалисты начали поисковые работы. Однако отыскать туриста будет сложно, так как в водоеме сильные волны. Сейчас в регионе продолжается сезон дождей, из-за высоких волн находиться в воде нередко опасно.

Сотрудники страховой заявили, что выполнят все обязательства перед мужчиной. На данный момент они находятся на связи с близкими молодого человека.

До этого в Турции пропала гражданка России. Женщина приехала на отдых с сыном и поселилась в отеле. Сказав мальчику, что уйдет за сигаретами, россиянка пропала. Позже выяснилось, что она ушла из гостиницы с мужчиной, с которым познакомилась накануне.

Ранее пропавшую 13-летнюю девочку нашли в подвале дома у ее знакомого из соцсети.