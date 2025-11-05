В РФ утвердят стандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

В России утвердят профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

До декабря 2027 года в России будет разработан профессиональный стандарт для специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Соответствующее распоряжение правительства, утвержденное в октябре, публикуют «Ведомости».

Согласно документу, к февралю 2026 года должна быть разработана дополнительная профессиональная программа подготовки таких специалистов, а также создан электронный сборник практик и справочник тематических мероприятий. К августу 2026 года ведомства подготовят типовую модель организации работы военно-патриотических объединений на базе учебных заведений.

«Главным изменением станет создание единых требований и стандартов для специалистов этой сферы, что позволит обеспечить единые методические подходы и повысить качество работы», — отметил проректор РАНХиГС Андрей Спирин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируется увеличить до 85% число молодых людей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности.

24 октября полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» должен стать основой для развития патриотического воспитания в России.

