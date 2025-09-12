На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой литературы не хватает в школьных библиотеках

Ведомости: школьным библиотекам не хватает детской и патриотической литературы
true
true
true
close
Pexels

Российским школьным библиотеками не хватает современной детской и патриотической литературы, пишут «Ведомости».

По данным издания, более половины опрошенных школьных библиотекарей заявили, что в фондах нет современной патриотической литературы. В опросе участвовали 826 библиотекарей из 55 субъектов РФ и 436 педагогов в 41 регионе.

75% опрошенных библиотекарей и 45% учителей считают, что современная детская литература не соответствует запросам школьников для досугового чтения. Кроме того, ощущается нехватка научно-популярной литературы, которой интересуются дети.

При этом энциклопедические издания по учебным предметам удовлетворяют их потребностям. Лучше всего библиотеки укомплектованы русской классикой, зарубежная литература представлена в меньшей степени, но соответствует запросам школьников, свидетельствуют результаты опроса.

6 сентября зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что россияне, которые продают экстремистские книги, нарушают закон, но могут хранить книги иноагентов дома. От такой литературы, по словам Шолохова, избавляться не обязательно.

Ранее в Новороссийске на судне из Турции задержали иностранца с книгами нацистов.

