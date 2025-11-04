Нижегородцы развернули 100-метровый флаг в честь Дня народного единства

Жители Нижнего Новгорода развернули 100-метровый флаг России на Ивановском съезде у Кремля по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, после церемонии от памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправили добровольцев и гуманитарную помощь.

Кроме того, в этот день в рамках Нижегородской ярмарки начался фестиваль «Народное единство» и акция «Хоровод», которая наглядно демонстрирует многонациональность населения региона. На сцене фестиваля выступают фольклорные и национальные коллективы со всей России.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин рассказал о важности патриотизма в вопросе народного единства России.