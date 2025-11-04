На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разрешили операторам аэродромов арендовать их без участия в конкурсах

Путин одобрил закон об аренде аэродромов их операторами без конкурсов
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Операторы аэродромов гражданской авиации смогут арендовать их без участия в аукционах и конкурсах; соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Заключение договора аренды аэродрома <...> осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с оператором, эксплуатирующим такой аэродром в целях обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», — говорится в тексте закона.

Предполагается, что новые правила обеспечат непрерывную работу аэродромов и ускорят передачу федеральной недвижимости в аренду операторам.

В августе сообщалось, что Министерство транспорта России утвердило новый авиационный сбор для пассажиров, средства от которого будут направлять в фонд реконструкции аэродромов. Согласно документу, сборы будут выплачивать авиакомпании. В рамках инициативы аэропорты объединят в специальные группы.

Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Они будут действовать до 1 марта 2032 года.

Ранее Путин подписал закон о круглогодичном призыве.

