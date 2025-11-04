В России уточнили особенности найма несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в случае приема на работу подростков до 18 лет им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время и отпуск. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что изменения внесены в статью 11 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». До этого в законе говорилось только о детях, достигших 15 лет.

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС отметил, что изменение формулировки с «в случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет» на формулировку «в случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет» является частью юридической техники и сильно не меняет сути ранее действующей нормы. Он добавил, что новая редакция закона поможет работодателям четко трактовать положение закона.

Изменений возраста и условий работы для несовершеннолетних этот закон не предусматривает, сказал Машаров.

