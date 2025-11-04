На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России уточнили особенности найма несовершеннолетних

В России уточнили возраст подростков для получения гарантий при трудоустройстве
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в случае приема на работу подростков до 18 лет им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время и отпуск. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что изменения внесены в статью 11 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». До этого в законе говорилось только о детях, достигших 15 лет.

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС отметил, что изменение формулировки с «в случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет» на формулировку «в случае приема на работу лиц в возрасте до 18 лет» является частью юридической техники и сильно не меняет сути ранее действующей нормы. Он добавил, что новая редакция закона поможет работодателям четко трактовать положение закона.

Изменений возраста и условий работы для несовершеннолетних этот закон не предусматривает, сказал Машаров.

Ранее Сбер запустил спецпроект для поиска работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами