На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер запустил спецпроект для поиска работы

Нейросети Сбера помогут россиянам в трудоустройстве
true
true
true
close
Unsplash

Сбер представил спецпроект «Вы + ИИ = карьера мечты» для поиска работы, прохождения собеседования и адаптации на новом месте, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках проекта нейромодель Сбера GigaChat поможет улучшить резюме, подготовиться к собеседованию и быстрее освоиться на новом месте.

Как рассказал управляющий директор-начальник центра развития бренда работодателя Денис Замалетдинов, ИИ все больше становится естественной частью повседневной жизни.

«Мы развиваем GigaChat как универсального помощника для решения рабочих и личных задач и делаем его доступным каждому. Наша цель — показать, что нейросети — это не абстрактная технология, а практичный инструмент, который уже сегодня помогает людям строить карьеру, развиваться и быть эффективнее», — сказал он.

В проекте представлены 20 историй амбассадоров-сотрудников Сбера, которые делятся личным опытом применения ИИ в своей карьере.

Также ИИ поможет отрепетировать собеседование, сгенерировать релевантные вопросы по вакансии и проанализировать тестовые задания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами