Сбер запустил спецпроект для поиска работы

Сбер представил спецпроект «Вы + ИИ = карьера мечты» для поиска работы, прохождения собеседования и адаптации на новом месте, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках проекта нейромодель Сбера GigaChat поможет улучшить резюме, подготовиться к собеседованию и быстрее освоиться на новом месте.

Как рассказал управляющий директор-начальник центра развития бренда работодателя Денис Замалетдинов, ИИ все больше становится естественной частью повседневной жизни.

«Мы развиваем GigaChat как универсального помощника для решения рабочих и личных задач и делаем его доступным каждому. Наша цель — показать, что нейросети — это не абстрактная технология, а практичный инструмент, который уже сегодня помогает людям строить карьеру, развиваться и быть эффективнее», — сказал он.

В проекте представлены 20 историй амбассадоров-сотрудников Сбера, которые делятся личным опытом применения ИИ в своей карьере.

Также ИИ поможет отрепетировать собеседование, сгенерировать релевантные вопросы по вакансии и проанализировать тестовые задания.