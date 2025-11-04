Нидерландам разрешили не вывозить охранников посольства в Афганистане

Апелляционный суд Гааги разрешил Нидерландам не эвакуировать 42 граждан Афганистана, которые охраняли посольство королевства в Кабуле в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

«Государство Нидерланды не обязано перевозить 42 афганцев, охранявших посольство Нидерландов, в королевство. Апелляционный суд Гааги вынес сегодня такое решение», — говорится в документе.

Таким образом, судья отклонил решение Окружного суда в Гааге, который постановил, что Нидерланды должны содействовать эвакуации 42 граждан Афганистана вместе с их семьями. В Апелляционном суде отметили, что королевство наняло охранников через местную компанию. При этом законодательство Афганистана не обязывает Нидерланды эвакуировать бывших сотрудников охраны, следует из постановления.

Граждане Афганистана охраняли посольство королевства в Кабуле до захвата власти талибами (движение внесено в список террористических организаций) в августе 2021 года. Бывший охранники утверждали, что из-за этой работы они подвергались опасности, в связи с чем просили эвакуировать их в Нидерланды.

