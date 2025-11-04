На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше призвали беглого экс-генпрокурора предстать перед судом за создание ОПГ

Туск: уехавший из Польши экс-генпрокурор Зебро должен предстать перед судом
Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро (на фото) должен вернуться на родину и предстать перед судом за создание преступной группировки, заявил на заседании кабмина премьер-министр республики Дональд Туск. Трансляцию заседания вел YouTube-канал польского правительства.

«Надеюсь, что он [Зебро] предстанет перед польским независимым судом. Обвинения серьезные, и это единственный способ объясниться. <...> Как он сам говорил: честным нечего бояться», — сказал Туск.

Предполагается, что в настоящее время экс-генпрокурор находится в Венгрии и возвращаться не собирается. В Польше его обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой (ОПГ), незаконном присвоении денег и ложных свидетельствах в документах.

Оппозиционные Туску и его «Гражданской коалиции» политики считают, что действующее правительство проводит политические репрессии против своих оппонентов, входивших в предыдущий состав кабмина, в котором Зебро занимал пост министра юстиции. Премьера также критиковали за лишение оппозиционных депутатов неприкосновенности, отмечал политолог Станислав Стремидловский.

Ранее Орбан назвал премьера Польши «разжигателем войны в Европе».

