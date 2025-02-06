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Политолог счел обоснованным уголовное дело против премьера Польши

Политолог Стремидловский: уголовное дело против Туска является обоснованным
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Обвинения, выдвинутые против премьер-министра Польши Дональда Туска, с юридической точки зрения абсолютно обоснованы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что правящая коалиция после прихода к власти в 2023 году начала предпринимать политические репрессии против своих оппонентов.

«В первую очередь это коснулось политиков из партии «Право и справедливость» (ПиС) и состоявшей с ней в коалиции «Суверенной Польши», в частности экс-главу минюста Збигнева Зебро. Оппозиционных депутатов лишают неприкосновенности», — уточнил Стремидловский.

Он добавил, что прогнозировать, получит ли уголовное дело продолжение, сейчас сложно. Впрочем, если Туск и другие чиновники смогут уйти от ответственности, то после развала правящей коалиции над ними нависнет «дамоклов меч», считает эксперт.

6 февраля стало известно, что в отношении Туска возбудили уголовное дело по обвинению в государственном перевороте.

Председатель конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский рассказал, что 31 января подписал 60-страничное уведомление о подозрении в совершении госпереворота Туском, а также министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции.

Кроме того, по делу проходят председатель правительственного законодательного центра, судьи, прокуроры и другие лица.

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф.

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