На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер самый богатый человек Британии

Самый богатый человек Великобритании Гопи Хиндуджа умер на 86-м году жизни
true
true
true
close
Getty Images

Бизнесмен Гопи Хиндуджа, которого называли богатейшим человеком Великобритании, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной смерти предпринимателя стала болезнь.

Состояние семьи Хиндуджа, владеющей инвестиционной компанией Hinduja Group, оценивают в £35,3 млрд (порядка $46,1 млрд). Конгломерат вкладывал средства в различные сферы британской экономики: от добычи нефти до индустрии развлечений.

Гопи Хиндуджа управлял деятельностью Hinduja Group вместе со своим братом Шри с 1980-х из Лондона. Шри Хиндуджа умер два года назад.

Также 4 ноября скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Он был одним из самых влиятельных вице-президентов в истории страны, активно участвовал в формировании внешней политики и национальной безопасности США, в том числе в решении о вторжении в Ирак.

Ранее умер старейший житель Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами