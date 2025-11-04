Умер самый богатый человек Британии

Самый богатый человек Великобритании Гопи Хиндуджа умер на 86-м году жизни

Бизнесмен Гопи Хиндуджа, которого называли богатейшим человеком Великобритании, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной смерти предпринимателя стала болезнь.

Состояние семьи Хиндуджа, владеющей инвестиционной компанией Hinduja Group, оценивают в £35,3 млрд (порядка $46,1 млрд). Конгломерат вкладывал средства в различные сферы британской экономики: от добычи нефти до индустрии развлечений.

Гопи Хиндуджа управлял деятельностью Hinduja Group вместе со своим братом Шри с 1980-х из Лондона. Шри Хиндуджа умер два года назад.

Также 4 ноября скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Он был одним из самых влиятельных вице-президентов в истории страны, активно участвовал в формировании внешней политики и национальной безопасности США, в том числе в решении о вторжении в Ирак.

Ранее умер старейший житель Германии.