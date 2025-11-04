На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда земляне смогут увидеть Суперлуние

«Известия»: земляне смогут наблюдать Суперлуние 5 ноября
Павел Бедняков/РИА Новости

В среду, 5 ноября, земляне смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Суперлуние. Об этом пишут «Известия».

В этот день полнолуние совпадет моментом, когда Луна максимально приблизится к Земле — на расстояние около 357 тыс. км. В результате спутник Земли визуально увеличится на 7,9 % и станет ярче на 16 %. Сообщается, что пик явления, которое продлится до вечера, ожидается в 16:00 мск.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров, диск Луны будет выглядеть на 8% больше и на 16% ярче, чем при обычном полнолунии. Однако эффект «гигантской Луны» у горизонта — оптический обман: человеческий мозг непроизвольно усиливает восприятие, сравнивая небесное тело с домами и деревьями.

Отмечается, что через месяц после этой даты, 5 декабря, Суперлуние состоится снова. В планетарии сообщили, что в декабре перигей наступит 4 декабря в 14:07, а полнолуние стоит ожидать 5 декабря 2025 года в 02:15. Расстояние от Луны до Земли в этот момент составит в 356 961 км (на 129 км дальше, чем 5 ноября).

Ранее была раскрыта тайна рождения Луны.

