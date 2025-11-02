На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в подвале дома у ее знакомого из соцсети

В США 13-летняя девочка сбежала из дома и оказалась в плену у интернет-знакомого
Shutterstock

В США пропавшая без вести девочка нашлась в подвале у мужчины, с которым познакомилась в соцсети. Об этом пишет издание People.

По данным властей, 26-летний Ки-Шон Крамити из Питтсбурга познакомился с 13-летней девочкой в Snapchat. В четверг, 30 октября, в полицию Питтсбурга поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней в Луизиане. Было установлено, что подросток находится в доме Крамити. Туда отправили спецназ, который провел обыск и нашел девочку в подвале. Она сидела в коробке, накрытой серой простыней.

Пострадавшая рассказала, что сбежала из родительского дома, а затем приехала к Крамити, который дал ей алкоголь и еду, после чего стал принуждать к сексу. Спасенную девушку поместили в больницу, а мужчине предъявили обвинения в торговле людьми, сексуальном насилии, развращении и незаконном контакте с несовершеннолетней. Он содержится под стражей без права залога.

Ранее морпех из США пытался похитить и изнасиловать 12-летнюю школьницу.

