Тысячи людей вышли на акцию в Москве с флагами регионов России

В Москве тысячи активистов вышли с флагами в честь Дня народного единства
Юрий Кочетков/РИА Новости

В Москве тысячи активистов вышли с флагами российских субъектов на набережную Северного речного вокзала в честь Дня народного единства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня больше 3,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» здесь, на площади около речного вокзала, прошли шествием. <...> Мы пронесли все флаги 89 регионов нашей страны», — рассказал глава МГЕР Антон Демидов.

По завершении шествия волонтеры и активисты хором спели гимн России.

Также 4 ноября масштабный флешмоб, посвященный Дню народного единства, прошел в международном детском центре «Артек». В рамках акции участники 12-й смены «Россия — Родина моя» станцевали под народную песню «Порушка-Параня», которая уже много лет является неофициальным гимном дружбы в лагере.

По словам организаторов, главной целью флешмоба было воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданской ответственности.

Ранее Путин присудил двум лауреатам премию за вклад в укрепление единства российской нации.

