В Казахстане завели первые уголовные дела о принуждении к вступлению в брак

Семь уголовных дел заведено в Казахстане по статье о принуждении к браку
Pixabay

В Казахстане по новой статье о принуждении к вступлению в брак возбуждено семь уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

По данной статье на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и городе Шымкент были задержаны 15 подозреваемых.

«По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений», — говорится в сообщении.

В Казахстане с 16 сентября вступила в силу уголовная ответственность за похищение невест, а также за принуждение их к вступлению в брак.
Теперь, с учетом изменений в законодательстве, за такие преступления предусмотрены штраф, исправительные или общественные работы, а также ограничение или лишение свободы.

До этого в МВД Казахстана разъясняли, что наказание будет зависеть от характера и обстоятельств преступления: от штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей (около $14,5 тыс.) до лишения свободы сроком до двух лет. Более строгие меры применяются в тех случаях, если принуждение сопровождается насилием или совершается в отношении несовершеннолетних.

