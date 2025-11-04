В Татарстане мужчина жестоко избил человека молотком, и это попало на видео

В Татарстане двоих мужчин с молотком задержали за нападение на человека

В Татарстане около подъезда произошла потасовка, во время которой избили человека. Об этом сообщает «Казань на максималках».

Инцидент произошел в ЖК «Южный парк». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, заметно, как около подъезда стоит компания молодых людей. В какой-то момент из подъезда выходят два мужчины, у одного из которых в руках молоток.

Мужчина нападает на компанию. Одному из молодых людей удалось сбежать, второй подвергся жестокому избиению. Когда он упал на асфальт, мужчина стал наносить ему удары молотком по корпусу.

Их смогли разнять только после того, как в ситуацию вмешались соседи.

По данным МВД, причиной избиения стал словесный конфликт на бытовой почве.

«Зачинщики конфликта доставлены в отдел полиции», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

