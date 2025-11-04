На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане мужчина жестоко избил человека молотком, и это попало на видео

В Татарстане двоих мужчин с молотком задержали за нападение на человека
true
true
true

В Татарстане около подъезда произошла потасовка, во время которой избили человека. Об этом сообщает «Казань на максималках».

Инцидент произошел в ЖК «Южный парк». На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, заметно, как около подъезда стоит компания молодых людей. В какой-то момент из подъезда выходят два мужчины, у одного из которых в руках молоток.

Мужчина нападает на компанию. Одному из молодых людей удалось сбежать, второй подвергся жестокому избиению. Когда он упал на асфальт, мужчина стал наносить ему удары молотком по корпусу.

Их смогли разнять только после того, как в ситуацию вмешались соседи.

По данным МВД, причиной избиения стал словесный конфликт на бытовой почве.

«Зачинщики конфликта доставлены в отдел полиции», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее на Камчатке мужчина с топором жестоко расправился с супругами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами