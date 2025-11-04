На Камчатке мужчина с топором жестоко расправился с супругами

На Камчатке мужчину с топором задержали за расправу над пожилой парой

На Камчатке мужчину подозревают в расправе над парой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Сосновка, на Центральной улице. По предварительной информации, 61-летний мужчина напал на супругов в возрасте 71 и 78 лет с топором. В результате они получили серьезные травмы, спасти пострадавших медики не смогли. При этом сам подозреваемый также получил травмы.

«В настоящее время фигурант находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», – рассказали в СК.

По данным Telegram-канала «112», также пострадали соседи. По словам авторов, подозреваемый приехал домой поздно вечером, нашел в квартире топор. По пути он встретил сына пострадавшей пары и заявил, что идет расправляться.

Помимо этого, с помощью оружия он также он стал громить машины. Во дворе его задержала полиция.

По словам тех, кто знал мужчину, он вел себя агрессивно. По какой причине он напал на соседей, никто не знает.

