На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке мужчина с топором жестоко расправился с супругами

На Камчатке мужчину с топором задержали за расправу над пожилой парой
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Камчатскому краю

На Камчатке мужчину подозревают в расправе над парой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Сосновка, на Центральной улице. По предварительной информации, 61-летний мужчина напал на супругов в возрасте 71 и 78 лет с топором. В результате они получили серьезные травмы, спасти пострадавших медики не смогли. При этом сам подозреваемый также получил травмы.

«В настоящее время фигурант находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», – рассказали в СК.

По данным Telegram-канала «112», также пострадали соседи. По словам авторов, подозреваемый приехал домой поздно вечером, нашел в квартире топор. По пути он встретил сына пострадавшей пары и заявил, что идет расправляться.

Помимо этого, с помощью оружия он также он стал громить машины. Во дворе его задержала полиция.

По словам тех, кто знал мужчину, он вел себя агрессивно. По какой причине он напал на соседей, никто не знает.

Ранее в Калининградской области мужчина рассек собутыльнику череп топором во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами