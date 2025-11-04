Останина призвала быть осторожнее с инициативами об оплате родительства

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина призвала «не играть на чувствах россиян», предлагая платить за родительство. Об этом пишет издание «Подъем».

Однако, по ее словам, такая поддержка действительно нужна, но похожие предложения уже не раз отклоняли из-за отсутствия средств.

«Тема настолько чувствительная, что иногда такие рассуждения воспринимаются населением как действительно желание депутата претворить в жизнь свою идею», — сказала она.

Останина напомнила, что комитет по защите семьи предлагал оплачивать россиянам уход за ребенком, признав общественно полезной деятельностью. Но Министерство труда эту идею не поддержало.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение «зарплаты» для одного из родителей, который занимается воспитанием детей. Он важность последекретной поддержки родителей. Часто за ребенком нужно присматривать, пока ему не исполнится пять-шесть лет. Из-за этого одному из супругов иногда приходится уйти с работы, чтобы посвятить себя семье и детям.

По его словам, в многодетных семьях такой ситуации не избежать, а это приводит к резкому снижению доходов семьи.

