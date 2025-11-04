На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о почти 20 выстрелах из автомата Калашникова в Брюсселе

Bx1: порядка 18 гильз от автомата Калашникова нашли на юго-западе Брюсселя
Yves Herman/Reuters

На юго-западе Брюсселя, в Андерлехте, нашли порядка 18 гильз от автомата Калашникова, следы от выстрелов зафиксированы на фасаде дома и автомобилях. Об этом сообщает телеканал Bx1.

«В ночь на вторник [4 ноября] в Андерлехте раздались новые выстрелы <...> На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова», — говорится в материале.

Сообщается, что инцидент произошел на площади Лемменс. По данным журналистов, информации о пострадавших не поступало.

При этом, как пишут авторы статьи, это место славится наркотрафиком. Незадолго до этого город прекратил эксплуатацию расположенной там автостоянки в связи с высокими рисками.

В октябре министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в настоящее время ситуация в области безопасности в Брюсселе стала драматичной — как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане.

Глава оборонного ведомства добавил, что сейчас вопросы безопасности на улицах в столице Бельгии находятся в ведении полиции. При этом министр не исключил развертывание армии в Брюсселе. По его словам, приоритетом является обеспечение юридической защиты военных и выполнение ими нужных задач.

Ранее в Бельгии задержали террористов, готовивших покушение на премьер-министра.

