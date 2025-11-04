На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции правоохранители ищут пропавшую гражданку России

РИА Новости: турецкие органы ищут пропавшую в Анталье россиянку
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Турецкие правоохранители ищут пропавшую гражданку России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство страны в Анталье.

«Данная ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются», — сказали там.

О происшествии сообщалось накануне.

В конце октября 41-летняя Ирина Киселева из Санкт-Петербурга приехала с сыном на отдых в Анталию. Они остановились в отеле «Royal Atlantis Spa & Resort», где ее в последний раз видели вечером 31 октября.

Перед исчезновением Ирина сказала сыну, что идет за сигаретами. Позже выяснилось, что она покинула отель с другим постояльцем, с которым познакомилась накануне.

Они пошли купаться и разминулись. Мужчину опросили, но он заявил, что потерял ее из виду, отвлекшись на игру в волейбол. Потом он отнес в отель ее сумку, оставшуюся на пляже.

Уборщик сообщил, что около 19:00 видел Ирину спящей на шезлонге. Что произошло с ней дальше, остается неизвестным.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами