Россиянке пришел счет за ЖКУ более чем на 11 млн рублей из квартиры, где она не живет

Жительнице поселка под Тамбовом выставили счет за коммунальные услуги на 11,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Космическая сумма появилась в квитанции за однушку площадью 33 квадратных метра, где уже несколько лет никто не живет. По данным канала, 30-летняя Лилия, переехавшая из родного поселка в Ярославль, продолжает оплачивать счета за пустующую недвижимость.

Один из недавних платежных документов оказался неожиданным — в нем указано, что жилье «потребило» около 100 миллионов литров холодной воды. Согласно расчетам, это примерно половина объема Можайского водохранилища. В управляющей компании подтвердили, что разбираются в произошедшем.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В частности, пользователи иронизируют, что за такую сумму можно купить квартиру в Москве.

