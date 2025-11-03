На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянке пришел счет за ЖКУ более чем на 11 млн рублей из квартиры, где она не живет

112: жительнице Ярославля пришел счет за 100 млн литров воды в пустой квартире
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Жительнице поселка под Тамбовом выставили счет за коммунальные услуги на 11,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Космическая сумма появилась в квитанции за однушку площадью 33 квадратных метра, где уже несколько лет никто не живет. По данным канала, 30-летняя Лилия, переехавшая из родного поселка в Ярославль, продолжает оплачивать счета за пустующую недвижимость.

Один из недавних платежных документов оказался неожиданным — в нем указано, что жилье «потребило» около 100 миллионов литров холодной воды. Согласно расчетам, это примерно половина объема Можайского водохранилища. В управляющей компании подтвердили, что разбираются в произошедшем.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В частности, пользователи иронизируют, что за такую сумму можно купить квартиру в Москве.

До этого в Вологде мошенники обманули пожилого мужчину, под предлогом замены водосчетчиков, пенсионер снял все накопления и перевел деньги аферистам. Поддавшись на уговоры мошенника, пенсионер обналичил в банке сбережения и перевел их на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей.

Ранее суд взыскал с Собчак долги за коммуналку по трем искам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами