Пермское научно-производственное предприятие потребовало с банка ФРГ 132 тысячи евро

НПО «Искра» потребовала от Deutsche Bank AG 132 тысячи евро
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск научно-производственного объединения «Искра» к германскому банку Deutsche Bank AG о взыскании 132,5 тыс. евро. Об этом говорится в материалах суда, передает газета »Коммерсант».

Иск о взыскании долга был подан по банковской гарантии в рамках договора поставки французского оборудования. Отмечается, что оборудование не было передано из-за санкций против РФ, а аванс не был возвращен. По данным предприятия, банк уклоняется от выплаты.

Предварительное заседание назначено на 7 марта 2026 года.

17 октября «Газпром» подал в суд Санкт-Петербурга иск к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Ответчиками по делу также заявлены международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы немецкой компании в процессах с «Русхимальянсом», и управляющая недвижимостью компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, предоставляющая услуги на территории ФРГ и России.

Ранее Генпрокуратура РФ пресекла вывод почти 20 миллиардов рублей из холдинга «Домодедово».

