На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин залез в дом к соседу ради кражи кофе, колбасы и косметички

В Карелии мужчина залез в дом соседа ради кражи кофе, колбасы и косметички
true
true
true
close
Shutterstock

В Карелии 55-летний мужчина залез в дом к соседу, чтобы украсть ценные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале сентября в деревне, расположенной в Медвежьегорском районе. Местный житель вернулся с ночной смены и обнаружил, что кофе куда-то пропал, а из холодильника исчезла колбаса. Кроме того, куда-то делась и косметичка с украшениями, в которой хранились часы, кольцо и браслет.

Мужчина обратился в полицию. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный установил подозреваемого, им оказался житель деревни, знакомый с потерпевшим. Мужчина признался, что проник в дом через веранду, сняв оконную раму, и украл вещи, которые показались ему ценными. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами