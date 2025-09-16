Россиянин залез в дом к соседу ради кражи кофе, колбасы и косметички

В Карелии 55-летний мужчина залез в дом к соседу, чтобы украсть ценные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале сентября в деревне, расположенной в Медвежьегорском районе. Местный житель вернулся с ночной смены и обнаружил, что кофе куда-то пропал, а из холодильника исчезла колбаса. Кроме того, куда-то делась и косметичка с украшениями, в которой хранились часы, кольцо и браслет.

Мужчина обратился в полицию. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный установил подозреваемого, им оказался житель деревни, знакомый с потерпевшим. Мужчина признался, что проник в дом через веранду, сняв оконную раму, и украл вещи, которые показались ему ценными. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

