В Испании начался первый в истории судебный процесс над генпрокурором

В Испании генпрокурора Ортиса обвинили в разглашении конфиденциальных данных
Depositphotos

В Верховном суде Испании начались слушания по делу генпрокурора Альваро Гарсиа Ортиса, которого обвиняют в утечке данных расследования. Слушания продлятся до 13 ноября, цитирует ТАСС местные СМИ.

По информации журналистов, Ортису инкриминируют передачу журналистам данных, касающихся адвоката партнера главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, в отношении которого ведется расследование о налоговом мошенничестве. При этом сама политик является одной из видных фигур испанской оппозиции.

Испанские СМИ отмечают, что речь идет о первом в новейшей истории страны случае, когда в суде оказался генеральный прокурор страны.

До этого в Испании арестовали банду, укравшую из ресторанов более 1100 стульев. Испанская полиция задержала семерых человек, подозреваемых в серии необычных краж: преступная группа похищала стулья из уличных зон отдыха ресторанов и баров в Мадриде и окрестностях. Ущерб от их «мебельного бизнеса» оценивается примерно в €60 тысяч. Полиция установила, что похищенные стулья продавались не только в Испании, но и за границей — в Марокко и Румынии.

Ранее в Испании нашли пропавшую картину Пикассо.

