В Испании начался первый в истории судебный процесс над генпрокурором

В Верховном суде Испании начались слушания по делу генпрокурора Альваро Гарсиа Ортиса, которого обвиняют в утечке данных расследования. Слушания продлятся до 13 ноября, цитирует ТАСС местные СМИ.

По информации журналистов, Ортису инкриминируют передачу журналистам данных, касающихся адвоката партнера главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, в отношении которого ведется расследование о налоговом мошенничестве. При этом сама политик является одной из видных фигур испанской оппозиции.

Испанские СМИ отмечают, что речь идет о первом в новейшей истории страны случае, когда в суде оказался генеральный прокурор страны.

