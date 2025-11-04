В Санкт-Петербурге загорелся частный дом

В СНТ Ржевка Индустриального района Санкт-Петербурга произошло возгорание частного дома. Об этом пишет Telegram-канал 78.

«Возгорание началось в частном доме в СНТ Ржевка — в здании мог произойти взрыв газа. Пожар тушат по номеру 1-БИС. Сведений о пострадавших нет», — пишет канал.

МЧС Северной столицы на момент публикации не подтвердило информацию.

31 октября сильный пожар произошел в жилом доме в Сочи. Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, загорелась мансарда пятиэтажного здания. Огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. На месте работали 66 спасателей, использовали 21 единицу техники.

Тогда в ведомстве уточняли, что в пункте временного размещения уже находятся 12 человек.

Telegram-канал Kub Mash писал, что из огня вытащили двоих детей. По данным других СМИ, пожарные спасли женщину с младенцем на руках и ребенка, который спрыгнул с крыши на специальное полотно. Как сообщал местный Telegram-канал «ЧП Сочи», один человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера.

Ранее в Петербурге мужчина поджег съемную квартиру.