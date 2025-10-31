Мэр Сочи сообщил о пострадавших при пожаре на мансарде

Мэр Сочи Прошунин: в результате пожара на мансарде пострадали четыре человека

В результате крупного пожара на мансарде жилого пятиэтажного дома в Сочи пострадали четыре человека. Эвакуировали 100 человек, из них 20 — дети, сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Прошунин.

«Поручил своему первому заместителю провести оперативный штаб. Дом на Альпийской, 90/4 введен в эксплуатацию в судебном порядке в 2012 году. В причинах возгорания сейчас разбираются следователи», — написал он.

Градоначальник добавил, что для пострадавших открыли пункт временного размещения и подготовили транспорт.

О происшествии стало известно 31 октября. Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, загорелась мансарда пятиэтажного здания. Огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. На месте работали 66 спасателей, использовали 21 единицу техники.

Тогда в ведомстве уточняли, что в пункте временного размещения уже находятся 12 человек.

Telegram-канал Kub Mash писал, что из огня вытащили двоих детей. По данным других СМИ, пожарные спасли женщину с младенцем на руках и ребенка, который спрыгнул с крыши на специальное полотно. Как сообщал местный Telegram-канал «ЧП Сочи», один человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера.

