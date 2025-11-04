На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили установить новый порог нуждаемости для одиноких родителей

Миронов призвал поднять порог нуждаемости при выдаче пособий одиноким родителям
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В России необходимо поднять порог нуждаемости при выплате пособия одиноким родителям, чьи доходы не превышают полтора прожиточных минимума. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС.

Политик обратил внимание на то, что сегодня, если доходы равны или немного превышают прожиточный минимум, то одинокие родители лишаются льгот.

«Это несправедливо», — считает Миронов, предлагая установить порог нуждаемости в полтора прожиточных минимума.

Также он призвал закрепить в РФ статус одиного родителя, так как помимо матерей-одиночек в стране немало одиноких отцов. Он считает, что для одиноких родителей надо установить единые льготы.

До этого сенатор Игорь Мурог напомнил, что в 2026 году семьи с детьми в России смогут получить новую налоговую выплату. Размер выплаты будет зависеть от количества детей и общего дохода семьи. Особое внимание уделят многодетным и малоимущим гражданам, уточнил он. Подать заявление можно будет лично в налоговой или через «Госуслуги», подтвердив свой уровень дохода и наличие детей.

Ранее был назван размер пенсии, комфортной для россиян.

