Частично обвалившаяся башня в Риме может полностью рухнуть

Corriere della Sera: частично обрушившаяся башня в Конти может рухнуть полностью
Средневековая башня Конти в Риме, которая частично обвалилась накануне, находится в аварийном состоянии, существует риск ее полного обрушения. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По информации журналистов, рухнула еще одна внутренняя часть конструкции и теперь старинная башня может полностью обрушиться.

Накануне в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение средневековой башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

Как писали итальянские СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти. Позднее стало известно, что медики не смогли спасти пострадавшего.

Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке и было завершено в XIII веке при папе Иннокентии III, происходившем из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании размещались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти города начали масштабные реставрационные работы, по итогам которых в 2026 году башня должна была стать музеем.

Ранее сообщалось о риске повторного обрушения башни в Риме.

